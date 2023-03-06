Деньги 06 марта 2023, 00:53 АФК «Система» отказалась от покупки ритейлера одежды Melon Fashion Group АФК «Система» расторгла соглашение о покупке 47,7% шведской Melon Fashion Group РИА «Новости»

Читать 360tv в

Инвестиционная компания АФК «Система» расторгла соглашение о покупке шведского ритейлера одежды Melon Fashion Group (управляет Zarina, befree, Love Republic и Sela). Об этом говорится в сообщении шведского продавца.

«Соглашение о продаже пакета акций Eastnine в MFG ПАО АФК „Система“ расторгнуто. Eastnine продолжит поиск выхода из своих инвестиций и ведет диалог с потенциальными покупателями», — сообщает Melon Fashion Group.

Реклама

О сделке, в которой «Система» собиралась приобрести 47,7% акций шведского ритейлера, стало известно в октябре 2022 года. Сумма сделки оценивалась в 15,8 миллиарда рублей. Выгодоприобретателями значились шведские фирмы Eastnine, East Capital Holding AB и группа частных инвесторов. Российская организация также предложила остальным акционерам компании выкупить их акции по цене указанной сделки.

Реклама

В итоге шведская компания пришла к выводу, что условия сделки не будут выполнены до конца. В итоге стороны пришли к соглашению о расторжении договора купли-продажи. Его расторгли по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что инвестиционная компания АФК «Система» изучала возможность покупки российских активов шведской IKEA. IKEA сообщила о приостановке всех продаж в России в марте 2022 года.