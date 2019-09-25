Ветераны-афганцы из Подмосковья получили выплату на 30-летие вывода советских войск

В Московской области свыше 15 тысяч ветеранов боевых действий получили выплату на 30-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Об этом сообщила министр социального развития региона Ирина Фаевская.

«Более 15 тысяч участников боевых действий, ветеранов и членов семей погибших получили с начала года единовременную денежную выплату в связи с 30–й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана», — рассказала Ирина Фаевская.

Так, 10 тысяч рублей выплатили тем ветеранам, которые принимали участие в боевых действиях, а также инвалидам, получившим степень из-за ранения, увечья, контузии или заболевания. Шесть тысяч рублей получили ветераны, которые обслуживали воинские части в Афганистане и либо получили ранения, либо были награждены орденами или медалями. Четыре тысячи рублей выплатили членам семей погибших ветеранов и инвалидов боевых действий.

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В Министерстве социального развития Московской области уточнили, что ветераны и семьи погибших, которые не получили выплаты, могут обратиться в управление соцзащиты по месту жительства.