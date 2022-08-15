Афганистан закупит в России миллион баррелей нефти

На переговорах в Москве делегация из Кабула обсудит закупку миллиона баррелей нефти, а также расчеты в виде бартера. Об этом РИА «Новости» рассказал министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи.

«Мы предложили России около миллиона баррелей. Если она сможет отправлять больше, это не проблема», — сказал он.

Министр назвал соглашение по нефти и газу самым важным для афганского правительства и не исключил торговлю в формате бартера, если Россию заинтересуют товары из Афганистана. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что делегация также обсудит поставки зерна и подсолнечного масла. Он признал, что «Талибан»* во власти — неизбежная реальность, с которой придется работать.

Год назад в Кабул вошли талибы* и захватили власть. Перед годовщиной женщины вышли на демонстрацию в защиту своих прав на работу и образование, но их разогнали с применением огнестрельного оружия. Независимые эксперты ООН призвали мировое сообщество принять срочные меры для соблюдения прав человека в Афганистане.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России.