Аэропорты заявили о риске банкротства из-за коронавируса

В письме за подписью президента ассоциации Евгения Чудновского говорится, что из-за пандемии коронавируса отрасль столкнулась с «практически полным закрытием международного авиасообщения и катастрофическим снижением внутренних перевозок».

Из-за этого в ближайшей перспективе «аэропорты окажутся на грани банкротства», также существует риск «масштабного сокращения персонала».

Ассоциация предлагает принять ряд мер для поддержки авиации. В частности, предоставить аэропортам и обслуживающим (хэндлинговым) компаниям госгарантии по исполнению платежей от крупнейших российских авиакомпаний. Либо выделить авиакомпаниям субсидии на услуги аэропортов.

Также предлагается освободить аэропорты от арендных платежей до конца года.

Международная ассоциация аэропортов, как указано в письме Мишустину, объединяет московские и ведущие региональные аэропорты страны. Всего на них приходится более 70% авиаперевозок в России.

Также стало известно, что Минэкономразвития РФ предлагает субсидировать убытки туроператоров в связи с коронавирусом.