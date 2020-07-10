Аэропорты придумали, как не платить живущим рядом с ними людям за шум

Аэропорты не хотят платить владельцам недвижимости в приаэродромных территориях компенсации. Часть таких выплат они предложили на авиакомпании. Например, финансирование шумозащитных мероприятий.

Привлечь авиакомпании к покрытию затрат, относящихся к установлению границ приаэродромных территорий, хотят в Международной ассоциации аэропортов (МАА), сообщила газета «Коммерсант». Организация уже направила предложение в Аналитический центр при правительстве, где попросила изменить проект постановления Минтранса о порядке определения границ ПАТ. Он как раз находится на рассмотрении.

В этом документе прописано, что компенсировать материальный ущерб владеющим недвижимостью на ПАТ людям должны как раз оператора аэропортов. Такая обязанность формально существует с 2017 года. Но никаких выплат никто не делал, поскольку границы ПАТ так никто и не определил. Размер компенсации напрямую зависит от размера ПАТ. Крупные аэропорты могут потратить на это десятки миллиардов рублей.

В МАА предложили альтернативный вариант: разделить седьмую подзону ПАТ — самую большую — на два контура в зависимости от шума от самолетов. В первом можно жить в уже имеющихся домах и эксплуатировать другие объекты, если проводятся шумозащитные мероприятия, но нельзя строить новые объекты. Во втором, который расположен от аэродрома наиболее близко, хотят запретить даже уже начатое строительство. Убытки им возместит государственное ФГУП АГА. Платить за шум придется авиакомпаниям, причем в плату за шумозащитные мероприятия надо включить сбор за взлет и посадку.

Эксперты полагают, что есть и другие варианты решения проблемы. Например, создать специальный фонд, наполнять который смогли бы не только операторы аэропортов и перевозчики, но и бюджеты различного уровня. Когда бюджетных средств будет не хватать, авиакомпании в любом случае понесут расходы, а затем это же ждет пассажиров.