«Аэрофлот» получит льготный кредит на 3 млрд рублей от «Сбербанка»

«Сбербанк» выдаст авиакомпании «Аэрофлот» кредит в размере трех миллиардов рублей на 12 месяцев по льготной процентной ставке. Это стало возможно в рамках программы правительства по поддержке системообразующих предприятий.

В пресс-службе банка рассказали, что ставка по кредиту окажется «значительно ниже» действующей ключевой ставки Банка России (5,5%). Полученные средства уйдут на зарплаты сотрудников, оплату авиакеросина и аэронавигационных услуг. Также полученный кредит покроет другие расходы компании.

«Это первый кредит, выданный клиенту сегмента крупнейших в рамках правительственной программы поддержки системообразующих предприятий», — заявил первый заместитель председателя правления «Сбербанка» Александр Ведяхин.

Он добавил, что всего в рамках правительственной программы «Сбербанк» выдаст кредиты на общую сумму до 150 миллиардов рублей.

Ранее Кабмин России принял решение помочь бизнесу из-за ситуации с коронавирусом. Финансовую поддержку должны оказать тем отраслям, которые больше всего пострадали из-за пандемии. Среди них и авиаперевозки. Также на помощь могут рассчитывать организации, которые попали в список системообразующих предприятий РФ.

Ранее власти Московской области заявили, что поддержат более 100 системообразующих компаний из 11 отраслей.