Деньги 28 августа 2023, 21:41 Адвокат Володченко заявила, что при процедуре банкротства не могут забрать жилье

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Количество человек, которые оформляют в России процедуру банкротства, увеличилось. Если в 2021 году их число составляло 193 тысяч человек, то в 2022 году — 278 тысяч. Адвокат Анна Володченко рассказала, какое имущество можно сохранить при оформлении процедуры. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей».

По словам специалиста, обратиться за процедурой банкротства через МФЦ можно в случае, если размер долга составляет менее 500 тысяч рублей и при отсутствии исполнительного производства и завершении всех текущих дел.

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При этом у человека не могут взыскать в качестве уплаты долга единственное жилье, земельный участок, на котором оно расположено, одежду и личные вещи, не являющиеся предметами роскоши, мебель и бытовую технику, продукты питания и ряд других вещей. Однако важно, чтобы жилье было взято не в ипотеку, которая еще не выплачена.