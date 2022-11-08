Адвокат Рыжикова рассказала, как вернуть деньги после неправильного перевода | 360°

Деньги 08 ноября 2022, 15:11 Адвокат Рыжикова рассказала, как вернуть деньги после неправильного перевода Адвокат Рыжикова посоветовала обращаться в суд, чтобы вернуть случайно отправленные деньги

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Иногда бывает так, что денежные средства уходят не на тот номер из-за ошибки в цифрах. Адвокат Евгения Рыжикова рассказала, что делать в такой ситуации. Об этом сообщил PRIMPRESS.

Обычно банк с трудом отменяет подобные операции. Кроме того, получить данные человека, которому ушли деньги, тоже невозможно.

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Специалист посоветовала решать эту ситуацию через суд. Необходимо написать иск о взыскании неосновательного обогащения. Затем дело передадут по месту жительства ответчика, написал «Царьград».

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