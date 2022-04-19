Адвокат рассказала, как ведет себя с работниками покидающий Россию бизнес

Есть несколько моделей поведения бизнеса, покидающего российский рынок. Подробно об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат, партнер практики трудового права BGP Litigation Анна Иванова.

Часть компаний отправила работников по домам и платит им полную заработную плату до конца мая, другие при тех же условиях требуют присутствия сотрудника на рабочем месте. Есть такие, кто пытается сэкономить и отправляют работников в простой без сохранения заработной платы.

«Такие компании привлекают внимание регулятора, а также имеют риски трудовых споров с работниками. Риски возрастают при наличии в компании активных профсоюзов», — пояснила адвокат.

В случае судебного проигрыша эти компании потратят больше денег на вынужденные доплаты и проценты, отметила Иванова. Некоторые представители бизнеса выплачивают высокие выходные пособия уволенным сотрудникам, считая это более выгодным, чем затягивание и неопределенные риски.