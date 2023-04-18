Деньги 18 апреля 2023, 23:53 Адвокат Пономарева рассказала, как купить товар в магазине по цене ценника Адвокат Пономарева заявила, что магазины обязаны продавать товары по цене на ценнике

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Магазины обязаны продавать товары по той стоимости, которая указана на ценнике. Такой информацией поделилась адвокат Елена Пономарева, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, магазины нарушают потребительские права в том случае, если продают товары по цене, превышающей заявленную. Если вы столкнулись с такой ситуацией, важно сообщить о ней сотруднику магазина. В случае отказа пробить товар дешевле стоит составить жалобу в книге отзывов и предложений, написало ИА НСН.