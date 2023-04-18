18 апреля 2023, 23:53
Адвокат Пономарева рассказала, как купить товар в магазине по цене ценника
Адвокат Пономарева заявила, что магазины обязаны продавать товары по цене на ценнике
Магазины обязаны продавать товары по той стоимости, которая указана на ценнике. Такой информацией поделилась адвокат Елена Пономарева, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, магазины нарушают потребительские права в том случае, если продают товары по цене, превышающей заявленную. Если вы столкнулись с такой ситуацией, важно сообщить о ней сотруднику магазина. В случае отказа пробить товар дешевле стоит составить жалобу в книге отзывов и предложений, написало ИА НСН.
Магазины
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