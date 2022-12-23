23 декабря 2022, 00:00
Адвокат Пономарева дала советы по списанию долгов
Адвокат Пономарева посоветовала оформить процедуру банкротства для списания долгов
Порой возникают сложные жизненные ситуации, в которых не получается найти средства на погашение кредита. Адвокат Елена Пономарева посоветовала оформить процедуру банкротства, чтобы избавиться от долгов, передала «Вечерняя Москва».
В случае, если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей, выполнить процедуру можно в МФЦ. Если же задолженность выше этой суммы, то банкротство нужно оформить через суд.
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Чтобы избавиться от долгов, должна быть веская причина — тяжелая болезнь, рождение детей или потеря работы. Важно учитывать, что подобная процедура сильно портит кредитную историю, уточнила НСН.
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