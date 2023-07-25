25 июля 2023, 20:38
Адвокат Подгорская рассказала, как получить бесплатное жилье
Адвокат Подгорская заявила, что люди с низкими доходами могут получить бесплатное жилье
Люди с низкими доходами могут получить бесплатное жилье. Адвокат Валерия Подгорская рассказала, при каких условиях можно это сделать. Об этом сообщила Pravda.Ru.
Специалист пояснила, что если человек проживает в аварийных условиях и не имеет собственного жилья, то он может претендовать на квартиру от государства.
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Кроме того, существуют программы, которые предоставляют жилье военным, госслужащим, молодым семьям и другим категориям граждан.
Недвижимость
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