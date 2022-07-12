Адвокат Почуев рассказал, как узнать о получении наследства

В случае, если вы не знаете о смерти родственника и получении наследства, нотариус обязан донести до вас сведения. Такой информацией поделился адвокат Александр Почуев, передала «Вечерняя Москва».

«Завещание составляется в нотариальной форме и хранится у нотариуса. Потом его отсылают наследникам или в соответствующие нотариальные базы. Там оно доступно для всех нотариусов», — рассказал эксперт.

Специалист подчеркнул, что получить в наследство можно не только физическое имущество, но и права на использование интеллектуальной собственности. Однако, если вдруг ваш родственник не успел погасить кредит до своей смерти, обязанность по выплачиванию ложится на плечи наследников.