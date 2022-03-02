Адвокат Песков рассказал, что делать при банкротстве брокера

Ценные бумаги клиентов брокерских компаний хранятся в Национальном расчетном депозитарии (НРД), поэтому при банкротстве брокера клиент их не потеряет. Об этом Life рассказал адвокат Владислав Песков.

В такой ситуации стоит просто обратиться к другой компании.

«Ценные бумаги — это ваша собственность при любых обстоятельствах. Перевести их куда-либо без вашего ведома невозможно. Де-факто депозитарий — это государственный банк, в котором хранятся деньги и ценные бумаги участников фондового и валютного рынков. Таким образом, если с вашим брокером что-то случится, то нужно будет просто договориться с другим брокером и перевести активы к нему», — пояснил юрист.