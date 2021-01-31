Адвокат перечислил причины, по которым можно оспорить завещание
Чаще всего наследники пытаются доказать, что умерший родственник не понимал значения своих действий, когда подписывал документ.
«Например, наследодатель при жизни состоял на учете у врачей, психиатра или нарколога, и оформил завещание на малознакомого человека», — пояснил юрист.
По его словам, в этой ситуации единственный способ защитить свои права — это обращаться в суд.
Адвокат отметил, что такие процессы «очень сложные и не обходятся без сбора массы доказательств», а также проведения судебных экспертиз.
Еще один распространенный вид обжалования — это иски о том, что завещание составлено с нарушениями закона. Например, документ содержит неверные паспортные данные или исправления, внесенные нотариусом.
Нередко суды в этом случае признают наличие технической ошибки, которая не влияет на содержание завещания, и отказывают в иске.
Иногда завещание обжалуют, указывая на поддельную подпись умершего или нотариуса. Здесь речь идет о возбуждении уголовного дела.