Адвокат назвал ситуации, когда люди попадают на налоги при продаже жилья

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив назвал ситуации, когда люди попадают на налоги при продаже своей недвижимости, написал Life.

«На первый взгляд, понять, когда придется платить налог, а когда нет, несложно. Но на практике все больше случаев, когда Федеральная налоговая служба предъявляет требования уплатить налоги к тем, кто продал квартиру и ошибочно думал, что платить налоги не надо», — заметил специалист.

Одними из самых распространенных являются случаи, когда россияне приобретают квартиру и оформляют ее на супруга. Потом выясняется, что ФНС считает проданное жилье не единственным. Это означает, что по сделке положен налог. Согласно закону РФ, приобретаемая в браке квартира является совместной собственностью мужа и жены.

Чтобы избежать инцидентов при продаже, нужно иметь на руках брачный договор, заключенный до даты приобретения недвижимости. Кроме этого, продавцы нередко забывают об имеющейся у них доле. Так, человек может владеть частью родительской квартиры или дачного дома.