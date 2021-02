Адвокат назвал главные плюсы объявления должника банкротом

Почетный адвокат Московской области, участник международного рейтинга юристов The best lawyers of Russia Ирина Зуй рассказала, почему кредитору может быть выгодно самостоятельное объявление должника банкротом, написало РИА ФАН.

По ее словам, если суд признает должника несостоятельным, заявитель автоматически включается в реестр требований кредиторов. Благодаря такому маневру не требуется подавать отдельное заявление, как это необходимо сделать в рамках действующей процедуры. Также, если инициатором судебного разбирательства по банкротству является не кредитор, есть опасность, что, когда он узнает о существовании дела, срок включения в реестр уже закончится. «Если кредитор будет первым, он сможет помешать недобросовестному контрагенту совершить противоправные действия. К примеру, успеет через суд наложить аресты на счета и имущество, чем предотвратит сокрытие активов», — уточнила Зуй. Помимо прочего, кредитор сможет оспаривать сделки должника, направленные на вывод активов, которые он заключал в течение трех прошлых лет.