Адвокат Курамшин рассказал, на что могут рассчитывать сотрудники обанкротившихся компаний

Если фирма, в которой вы работаете, обанкротилась, вы имеете право претендовать на выплату заработной платы и выходного пособия. Такой информацией поделился адвокат Шамиль Курамшин. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Разорившуюся компанию не будут признавать банкротом до тех пор, пока руководство не выплатит всем сотрудникам заработную плату. При этом работников необходимо оповестить о том, что в организации наступили финансовые трудности. Сделать это необходимо за два месяца до вынесения судебного решения о финансовой несостоятельности, передало РИА ФАН.

«В соответствии с законодательством, при наличии задолженности по зарплате работники входят в очередь кредиторов. Им полагается выплата зарплаты за текущий месяц, задолженности по зарплате, образовавшейся до разорения, выходного пособия, среднего оклада на период трудоустройства» — сообщил адвокат.