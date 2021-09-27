Адвокат Гавришев рассказал о выплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека

Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Размер этих выплат может отличаться в зависимости от региона, заявил адвокат, глава юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

По словам специалиста, вопрос о том, как поздравить пожилых людей с праздником, в каждом регионе решается самостоятельно. Где-то пенсионерам могут вручить подарки, в других городах — сделать надбавки к пенсии, пояснил он в комментарии агентству «Прайм».

Гавришев уточнил, что единовременные выплаты, как правило, начисляются пенсионерам с определенного возраста, например людям старше 70 лет.

«Бывает, что пожилым людям выплачивают разные суммы. Например, всем по пять тысяч рублей, а пенсионерам старше 70 лет — 15 тысяч. Бывают выплаты меньше — по 500 рублей. Все зависит от благосостояния региона», — подчеркнул он.

Адвокат уточнил, что данные о выплатах пенсионеры могут уточнить в местных органах соцзащиты.

С 1 октября на 3,7% будут увеличены оклады по воинским должностям и званиям военнослужащих. Вместе с ними вырастут и военные пенсии.

Гавришев обратил внимание, что пенсионеры могут получать надбавки в натуральном виде или деньгами.

«Если человек отказывается от услуги, то ему добавят ее к пенсии в денежном эквиваленте», — пояснил он.

Для изменения способа получения услуг нужно до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд или МФЦ. Также пожилые люди могут направить заявление через личный кабинет на сайте ПФР либо через портал госуслуг.