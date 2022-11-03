Адвокат Днепровская рассказала, как получить налоговый вычет в 2022 году | 360°

Деньги 03 ноября 2022, 19:12 Адвокат Днепровская рассказала, как получить налоговый вычет в 2022 году Адвокат Днепровская напомнила, что налоговый вычет можно получить за лекарства

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Жители России имеют право получить налоговый вычет от государства. Подробности напомнила адвокат Александра Днепровская, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснила, что в 2022 году получить налоговый вычет можно за 2019, 2020 и 2021-й годы. Получить часть средств можно с покупки лекарственных препаратов, имущества, трат на благотворительность и так далее.

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Максимальная сумма социального вычета составляет 120 тысяч рублей. Среди такого вычета — расходы на лечение, собственное обучение, спорт. Имущественный вычет — это выплаты с покупки квартиры.

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