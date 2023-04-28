Деньги 28 апреля 2023, 17:14 Адресные программы льготной ипотеки предложили распространить на «вторичку» Набиуллина: адресные программы льготной ипотеки можно распространить на «вторичку» Pxhere

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Центробанк назвал целесообразным распространение адресных программ льготной ипотеки на «вторичку». Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после заседания совета директоров. Ее процитировал ТАСС.

Она напомнила, что широкие льготные программы эффективны в качестве антикризисной меры. Но спустя время их нужно сворачивать, а ЦБ должен переходить к адресным программам.

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«То, что касается адресных программ, я считаю, что это было бы очень полезным их распространить и на вторичный рынок», — подчеркнула Набиуллина.

Глава Центробанка пояснила, что адресные программы направлены не на поддержку застройщиков, а на помощь конкретным категориям людей. И в данном случае не имеет значения, покупают они жилье на первичном рынке или на «вторичке».

«Поэтому, на наш взгляд, можно было бы распространить на вторичный рынок», — добавила Набиуллина.

Недавно Центробанк предложил опробовать новый механизм, который поможет решить проблемы должников по кредитам. Речь идет об упрощении комплексной реструктуризации долгов в разных банках.