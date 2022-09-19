Adidas уличили в неуплате налогов на 10 миллиардов рублей | 360°

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Adidas уличили в неуплате налогов на 10 миллиардов рублей

Mash: компания Adidas не заплатила налоги в в России на 10 миллиардов рублей

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Немецкая компания Adidas не заплатила в России налогов на 10 миллиардов рублей. Об этом рассказал Telegram-канал Mash со ссылкой на сообщение руководителя Центра правопорядка Московского региона Александра Хаминского.

Как удалось выяснить Хаминскому, после заявления корпорации об уходе из страны российский филиал Adidas передал хранившийся на складах товар на реализацию маркетплейсам.

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При этом сотрудники компании стали жаловаться на массовые сокращения. Выплачивают им при этом только один оклад вместо обещанных шести.

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Компания в марте приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом, закрыла свои магазины, в том числе онлайн. Из-за ухода с российского рынка выручка производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров сократилась на сумму более 100 миллионов евро за квартал, сообщали СМИ в начале августа со ссылкой на отчетность компании по итогам полугодия.

Онлайн-платформа Webbankir в сентябре опубликовала итоги исследования, в котором выяснила, по какому ушедшему из страны зарубежному бренду россияне скучают сильнее всего. Наибольшей потерей жители страны считают IKEA — так ответили 27,2% респондентов. Сожаление по поводу ухода Adidas выразили 17,3% участников опроса.

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