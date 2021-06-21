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    21 июня 2021, 10:04

    «Абсолютно неэтично». Набиуллина — о практике навязывания страховок в банках

    Артур Блянихов

    Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила сайту kp.ru, что практика банков навязывать клиентам страховки является неприемлемой.

    «Это абсолютно неэтично. На эту тему мы с банками вели долгие дискуссии. Они обещали разработать внутренние стандарты этики по отношению к клиентам», — рассказала Набиуллина.

    Она подчеркнула, что клиентоориентированность должна быть не формальной, а реальной. По ее словам, поскольку на банковском рынке не появилось саморегулирование, было предложено внести в законодательство изменения, чтобы это все отрегулировать.

    «Практику навязывания страховок мы считаем неприемлемой», — добавила собеседница издания..