Председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила сайту kp.ru, что практика банков навязывать клиентам страховки является неприемлемой.

«Это абсолютно неэтично. На эту тему мы с банками вели долгие дискуссии. Они обещали разработать внутренние стандарты этики по отношению к клиентам», — рассказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что клиентоориентированность должна быть не формальной, а реальной. По ее словам, поскольку на банковском рынке не появилось саморегулирование, было предложено внести в законодательство изменения, чтобы это все отрегулировать.

«Практику навязывания страховок мы считаем неприемлемой», — добавила собеседница издания..