«Абсолютно адекватная»: актриса Мельникова назвала сумму своей депутатской зарплаты

Снявшаяся в сериале «Улицы разбитых фонарей» актриса Анастасия Мельникова озвучила размер своей зарплаты. На должности депутата Законодательного собрания она получает 60 тысяч рублей.

«Депутатская зарплата — это только кажется, что она какая-то неземная. Она абсолютно адекватная. У меня 60 тысяч рублей в месяц», — рассказала Мельникова в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

По словам актрисы, она не планировала оказаться на должности депутата, но так сложились обстоятельства. Мельникова заявила, что во время работы не может выкроить ни одной свободной минуты. Своей главной целью она считает помощь нуждающимся людям. Актриса активно занимается благотворительной деятельностью.

Анастасия Мельникова в 2006 году получила звание заслуженной артистки Российской Федерации. Наибольшую известность ей принесла роль Анастасии Абдуловой в сериале «Улицы разбитых фонарей». Также Мельникову можно увидеть в таких картинах, как «Спасти Ленинград», «Бандитский Петербург», «Птица» и многих других. В 2011 году Мельникову избрали в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.