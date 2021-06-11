Абрамченко поручила стабилизировать цены на минеральные удобрения

Правительство займется стабилизацией цен на минеральные удобрения к осенней посевной. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам совещания, на котором обсуждали ситуацию в сельском хозяйстве.

Абрамченко дала поручение Минэкономразвития и Минсельхозу России, чтобы те представили предложения по стабилизации цен на минеральные удобрения. Меры должны помочь аграриям в закупке доступных минудобрений к озимому и яровому севу. Если фермеры станут меньше применять удобрения, то это напрямую скажется на урожайности сельхозкультур и негативно отразится на будущих урожаях.

Рост цен на минудобрения в 2020 году составил от 10 до 41%. Об этом в апреле на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Тогда же он уточнил, что дефицита удобрений не ожидается.

На совещании Абрамченко также рассказала, что России впервые в новейшей истории удалось превысить экспорт сельхозпродукции над импортом. Теперь, по ее словам, стоит задача войти в десятку стран мира по поставкам продовольствия.