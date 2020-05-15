АБР: мировая экономика потеряет из-за коронавируса до $8,8 трлн
Экономическое развитие парализовано мерами, которые введены во многих странах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление АБР.
«Новый анализ представляет собой широкую картину очень значительного потенциального экономического воздействия COVID-19», — уточнил главный экономист банка Ясуюки Савада.
Аналитики указали на важную роль политических решений. Они способны смягчить наносимый экономике ущерб.
Если ограничения не снимут в течение полугода, то потери будут равняться 8,8 триллиона долларов. При условии трехмесячных мер речь идет о 5,8 триллиона.
Из-за коронавируса ВВП России может сократиться на 4,5%. Этому будет способствовать и обвал цен на нефть.
По данным Университета Джонса Хопкинса, на 15 мая во всем мире свыше 4,4 миллиона подтвержденных случаев COVID-19. Информационный портал Worldometer, который ведет статистику данных, связанных с важнейшими мировыми событиями, указал на более 4,5 миллиона выявленных больных.