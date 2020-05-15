АБР: мировая экономика потеряет из-за коронавируса до $8,8 трлн

Пандемия коронавируса нанесла ущерб всей планете. Потери для мировой экономики в 2020 году могут составить от 5,8 до 8,8 триллиона долларов. Это вдвое выше прошлого прогноза Азиатского банка развития (АБР).

Экономическое развитие парализовано мерами, которые введены во многих странах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление АБР.

«Новый анализ представляет собой широкую картину очень значительного потенциального экономического воздействия COVID-19», — уточнил главный экономист банка Ясуюки Савада.

Аналитики указали на важную роль политических решений. Они способны смягчить наносимый экономике ущерб.

Если ограничения не снимут в течение полугода, то потери будут равняться 8,8 триллиона долларов. При условии трехмесячных мер речь идет о 5,8 триллиона.

Из-за коронавируса ВВП России может сократиться на 4,5%. Этому будет способствовать и обвал цен на нефть.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на 15 мая во всем мире свыше 4,4 миллиона подтвержденных случаев COVID-19. Информационный портал Worldometer, который ведет статистику данных, связанных с важнейшими мировыми событиями, указал на более 4,5 миллиона выявленных больных.