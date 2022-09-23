Эрдоган поручил подыскать альтернативу российской платежной системе «Мир» | 360°

Деньги 23 сентября 2022, 12:17 Поделиться Telegram

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Viber Эрдоган поручил подыскать альтернативу российской платежной системе «Мир» A Haber: президент Турции Эрдоган поручил правительству создать альтернативу системе «Мир» РИА «Новости»

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Правительству Турции совместно с Россией нужно разработать альтернативу платежной системе «Мир». Такое распоряжение дал президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова корреспондента в эфире телеканала A Haber.

«Министрам было поручено разработать с Москвой альтернативы платежной системе „Мир“», — сказал журналист.

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Переговоры провели министры профильных ведомств. Они отчитаются перед президентом Турции 23 сентября.

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Российские туристы рассказали о проблемах с оплатой «Мир» в Турции. В некоторых отелях в середине сентября не проходила оплата картами банков, которые подпали под санкции. Затем местные банки Is bankasi и Denizbank из-за угрозы санкций отказались работать с этой платежной системой.

Западные страны и раньше пытались надавить на турецкие компании за сотрудничество с Россией. США и Евросоюз осудили Турцию за отказ поддержать антироссийские санкции.

Обслуживание карт «Мир» приостановили на территории Узбекистана. Процессинговый центр Uzcard объяснил это проведением технических работ.

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