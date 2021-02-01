Больным COVID выплатили почти 840 млн рублей страховки

В минувшем году страховые компании выплатили россиянам, заболевшим коронавирусом не менее 840 миллионов рублей. На этом они заработали в 88 раз больше — 74 миллиарда рублей. Причем отказ в выплатах по ковидным полисам составил 13%.

Об этом газете «Известия» сообщили в Центробанке и двенадцати крупнейших страховых компаниях. При этом прогнозы экспертов на 2021 год противоречивы. Одни считают, что страховые выплаты превысят миллиард рублей, другие — что вскоре вирусные полисы лишатся популярности.

Страховки от коронавируса приобрели в прошлом году восемь миллионов россиян. Некоторые компании включали этот риск в уже существующие полисы, какие-то предоставляли клиентам отдельное предложение.

В Центробанке назвали вполне возможным рост выплат по коронавирусным полисам. Однако процент отказов по ним был высоким и достиг 13%. Это, очевидно, связано с недостаточным информированием клиентов о том, что является страховым случаем, об исключениях и способах получения выплат.

Ковидные полисы в разных компаниях стоят 1,8-8,4 тысячи рублей. В основном они предлагают компенсации в случае заболевания, стационарного лечения и смерти.

При заболевании выплаты при заболевании составят 20-110 тысяч рублей, а в случае летального исхода — от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

В декабре 2020 года медицинские работники, занимающиеся лечением ковидных больных, получили в общей сложности 21 миллиард рублей социальных выплат.