Порядка 80 млрд рублей выделили на поддержку регионов во время пандемии

Министерство финансов России выделило 80 миллиардов рублей на поддержку регионов во время пандемии. Дотации получат 39 субъектов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Президент поручил выделить средства на поддержку регионов. Минфин направил на эти цели 80 миллиардов рублей. Дотации получат пострадавшие регионы, чьи доходы снизились из-за пандемии. Всего деньги направят в 39 субъектов и городу Байконур. Средства должны быть потрачены на выполнение социальных обязательств перед жителями.

Финансовую помощь получат регионы с уровнем бюджетной обеспеченности меньше 1,5. Таким образом поддержку окажут наиболее пострадавшим субъектам.

Подходы к распределению дотаций одобрили на заседании правительства России.