Глава Louis Vuitton разбогател на $8 млрд за неделю

С четверга, 15 октября, по четверг, 22 октября, стоимость акций LVMH выросла на 6%, благодаря чему журнал оценивает состояние Арно на данный момент в 122,3 миллиарда долларов. Он уступает лишь основателю Amazon Джефу Безосу (188,6 миллиарда). На третьем месте основатель «Майкрософт» Билл Гейтс (116,9 миллиарда).

На четвертой строчке глава Facebook Марк Цукерберг (104,5 миллиарда), замыкает пятерку богачей основатель Tesla и SpaceX Илон Маск (93,1 миллиарда).

Источник фото: Forbes

Ранее LVMH сообщила о падении выручки на 21% за первые девять месяцев 2020 года. Ее подразделения косметики, напитков, ювелирных изделий и розничной торговли демонстрируют снижение прибыли третий год подряд. При этом модный бизнес и продажа кожаных изделий показали рост на 12%. В основном этому способствовали продажи брендов Louis Vuitton и Dior.

Бернару Арно 71 год. Российская модель Наталья Водянова в сентябре 2020 года вышла замуж за его сына Антуана Арно.