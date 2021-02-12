Большинство опрошенных россиян (76%) предпочитает вести совместный семейный бюджет. При этом, 54% выразили уверенность, что доживут с партнером до старости. Но степень уверенности была тем больше, чем выше уровень дохода.

Как сообщали газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного НПФ Сбербанка и «Сбербанк страхование жизни», в исследовании приняли участие совершеннолетние россияне в 75 городах с населением больше 250 тысяч. В каждом из них были опрошены не менее 200 жителей разного социально-демографического профиля.

Полностью раздельное хозяйство ведут 2% участников опроса. В 3% случаев семью содержит муж, в 0,4% — жена.

В декабре минувшего года россияне набрали в МФО долгов по просроченным кредитам на 5,3 миллиона рублей.