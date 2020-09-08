75% россиян признались в своей финансовой безграмотности

Почти три четверти россиян, принявших участие в опросе, проведенном СК «Росгосстрах Жизнь» и лидером российского рынка электронных и аудиокниг «ЛитРес», признались в своей финансовой безграмотности. Они не умеют делать сбережения, инвестировать и управлять бюджетом.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования. При этом многие изъявили желание попробовать свои силы на этом поприще. Решили откладывать деньги 18% участников пороса, 13% подумывают увеличить сбережения. Не имеют конкретных планов, но хотят сформировать сбережения 17,2% опрошенных. В отсутствии необходимых знаний и опыта признались 74% респондентов.

Однако овладеть такими навыками хотели бы 98% участников опроса. По данным «ЛитРес», за время пандемии спрос на литературу по управлению личными финансами вырос почти в полтора раза.

Коронавирус изменили финансовые привычки россиян. Например, 35% участников опроса признались в импульсных покупках. Не умеют откладывать деньги 29% опрошенных. Не способны вести доходы и расходы личного и семейного бюджета 25% респондентов.

В базовых принципах работы финансовых инструментов не разбираются 23% участников опроса. Хотят накопить на пенсию, но не знают как, 14% опрошенных. Забывают платить за коммунальные услуги 6% респондентов, по кредитам — 5%.

«При этом наши наблюдения подтверждают результаты регулярного исследования Минфина, которое говорит о том, что год от года растет не только индекс финансовой грамотности (а в прошлом году он вырос на 2%), но и число россиян с высоким уровнем финансовой грамотности, которых теперь составляет 12,4%. А после пандемии мы наблюдаем также рост интереса к альтернативным инструментам сбережений и инвестиций», — сообщил директор по стратегическому анализу «Росгосстрах Жизнь» Иван Чубарь.

В середине июля россиян предупредили о появлении нового вида мошенничества — безадресной финансовой рекламе. Она не содержит конкретной информации о заработке или инвестициях, опираясь на завлекательные лозунги.