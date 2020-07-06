Россияне перекредитовались на 625 миллиардов рублей

В российские банки с просьбой о реструктуризации задолженности, включая предоставление кредитных каникул с 20 марта по 30 июня поступило 2303,4 тысяч обращений граждан. По состоянию на 30 июня банки рассмотрели 2200,3 тысяч обращений из которых одобрение получили 1358,7 тысяч заявок на общую сумму более 625 миллиардов рублей.

Чаще всего условия просят рассмотреть граждане, которые взяли средства по потребительскому кредиту. Таких заемщиков 55,9%. На втором месте находятся владельцы кредитных карт — 20,1%. Пересмотр условий ипотечного кредита заинтересовал 19,7% от общего числа обратившихся в банки. Реже всего приходят владельцы машин. Доля от общего числа заявителей по автокредитам составила 3%.

На фоне снятия ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, количество заявок о пересмотре кредитов начало снижаться. Так если с 4 по 17 июня от заемщиков поступило около 158 тысяч заявлений, тос 18 по 30 июня этот показатель снизился до 99 тысяч.

Также россияне часто обращались в банки за предоставлением кредитных каникул. Всего сотрудники финансовых организаций получили 346,7 тысячи таких обращений. Банки представили отсрочки 212,2 тысяча заявителям. Отказы получили 116,4 тысячи человек. Главной причиной стало превышение максимального размера кредита.

Чаще всего одобрение на каникулы получали владельцы ипотечных кредитов. На их долю приходится 79,8% от всех рассмотренных заявок по этому виду займов. По потребительским кредитам каникулы получили 60,4% от всех заявителей, по кредитным картам — 70,4%, по автокредитам — 25,3%.