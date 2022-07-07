Вице-мэр Ефимов: поступления НДФЛ за пять месяцев увеличили бюджет Москвы и составили 592 млрд рублей

Объем налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в Москве с января по май 2022 года составил 592,4 миллиарда рублей. Это на 21,6% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Все средства направили в городской бюджет. Об этом сообщил заместитель мэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что рост НДФЛ стал свидетельством того, что доходы москвичей продолжили расти, несмотря на неблагоприятные внешние экономические факторы.

«В мае налогоплательщики перечислили в бюджет города свыше 107,4 миллиарда рублей, это на 15,7% больше, чем в последнем весеннем месяце 2021 года. Такая динамика свидетельствует о способности столичного бизнеса эффективно работать в новых экономических условиях, сохранять и создавать рабочие места и увеличивать фонд оплаты труда», — заявил Ефимов.

На рост объема НДФЛ повлияли рост зарплат жителей столицы, увеличение размеров премий и дивидендов, а также число выданных мигрантам патентов на работу.

Руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов отметил, что основная доля НДФЛ пришлась на доход от частной практики и отчисления из зарплат работающих в Москве людей.

«На НДФЛ с доходов от частной практики и перечислений за сотрудников налоговыми агентами приходится почти 97% в общем объеме поступлений налога. В январе — мае 2022 года они составили 573,2 миллиарда рублей, увеличившись на 23,3% к тому же периоду 2021 года. При этом НДФЛ на доходы, превышающие пять миллионов рублей, за пять месяцев 2022 года вырос в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом — до 160,8 миллиарда рублей», — отметил он.

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