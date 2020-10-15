Международные резервы РФ уменьшились на $580 млн за неделю
За минувшую неделю международные резервы РФ сократились на 580 миллионов долларов, передает ИА RNS со ссылкой на Центробанк.
Уточняется, что резервы России составили 585,3 миллиарда долларов, снизившись на 0,1% (0,5 миллиарда долларов). По данным информагентства, сокращение резервов возникло в результате операций по продаже валюты в рамках бюджетного правила.
Ранее ЦБ задумался о создании в России цифрового рубля, который, как предполагается, должен упростить и расчеты, и обращение с деньгами. В беседе с «360» экономист объяснил, что простые люди изменений почти не почувствуют.