Международные резервы РФ уменьшились на $580 млн за неделю

Уточняется, что резервы России составили 585,3 миллиарда долларов, снизившись на 0,1% (0,5 миллиарда долларов). По данным информагентства, сокращение резервов возникло в результате операций по продаже валюты в рамках бюджетного правила.

Ранее ЦБ задумался о создании в России цифрового рубля, который, как предполагается, должен упростить и расчеты, и обращение с деньгами. В беседе с «360» экономист объяснил, что простые люди изменений почти не почувствуют.