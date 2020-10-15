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    15 октября 2020, 22:55

    Международные резервы РФ уменьшились на $580 млн за неделю

    Артур Блянихов

    За минувшую неделю международные резервы РФ сократились на 580 миллионов долларов, передает ИА RNS со ссылкой на Центробанк.
    Международные резервы РФ уменьшились на $580 млн за неделю

    Уточняется, что резервы России составили 585,3 миллиарда долларов, снизившись на 0,1% (0,5 миллиарда долларов). По данным информагентства, сокращение резервов возникло в результате операций по продаже валюты в рамках бюджетного правила.

    Ранее ЦБ задумался о создании в России цифрового рубля, который, как предполагается, должен упростить и расчеты, и обращение с деньгами. В беседе с «360» экономист объяснил, что простые люди изменений почти не почувствуют.