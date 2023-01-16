Деньги 16 января 2023, 09:00 5 причин для выбора Acıbadem для медицинского обслуживания Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Ежегодно множество пациентов из разных уголков мира приезжают в Турцию для лечения, отдавая предпочтение сети клиник Acıbadem, использующей самые передовые мировые технологии и команду экспертов, чьи услуги отвечают международным стандартам качества.

Почему Acıbadem

Ежегодно множество пациентов из разных уголков мира отдают предпочтение крупнейшей турецкой сети клиник Acıbadem.

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Acıbadem служит примером специальной интегрированной экосистемы медицинских услуг мирового уровня, включающей в себя различные медицинские учреждения и университет.

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Здесь готовят студентов-медиков — будущих медицинских работников — и прилагают все усилия, чтобы постоянно улучшать качество обслуживания пациентов. Лаборатории Acıbadem Labmed, Labgen, Labvital, LabCell предлагают широкий спектр услуг, включая клинические исследования, генетические исследования, исследования патологии, пищевого санитарного контроля, стволовых клеток и пуповинной крови. Acıbadem Technology разрабатывает и совершенствует собственное программное обеспечение, включая «Информационную систему клиники».

Независимо от степени сложности заболевания, с которым вы сталкиваетесь, опытная команда специалистов Acıbadem справится с вашим конкретным заболеванием.

Передовые медицинские технологии заключаются не только в повышении успешности лечения различных заболеваний, но и в усовершенствовании эффективности процессов для специалистов.

Сеть клиник Acıbadem обладает самыми передовыми медицинскими технологиями: устройствами, обеспечивающими расширенную визуализацию всех заболеваний, особенно при диагностике рака, и хирургическими роботизированными устройствами с максимально возможной чувствительностью.

Мультидисциплинарный подход — эффективное совместное обсуждение состояния пациента группой медицинских работников из разных областей для всестороннего обзора и понимания, как можно улучшить уход за пациентами во время диагностики, лечения и последующего наблюдения.

Международный центр обслуживания пациентов спроектирован как универсальный сервисный центр для комфорта пациентов и поддерживает каждого из них с первого дня обращения до его возвращения домой. Иностранных пациентов тепло встречают в нашем офисе Health Point и обеспечивают трансфером по прибытии в аэропорт Турции, также оказывают им поддержку на протяжении всего лечения на разных языках.

Acıbadem аккредитована Объединенной международной комиссией (JCI), независимой международной организацией, устанавливающей стандарты качества медицинских услуг.

Представительство сети клиник Acıbadem есть в Москве, на улице Большой Якиманке, 26. По всем вопросам туда можно обратиться и по телефонам +7 495 135-82-80, +7 916 530-22-11. Также у клиники есть свой канал в Telegram, где вы можете задать интересующие вопросы и записаться на прием врача.

Реклама. АДЖЫБАДЕМ САГЛЫК ХИЗМЕТЛЕРИ ВЕ ТИДЖ. А.Ш., www.acibadem.com.

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