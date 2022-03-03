ЦБ повысил курс доллара на 4 марта до 111 рублей

По состоянию на 3 марта официальный курс Центрального банка составляет 111,7564 рубля за доллар и 124,0161 — за евро. Об этом сообщил официальный сайт регулятора.

Утром 3 марта курсы доллара и евро обновили исторические максимумы на торгах Московской биржи. На максимуме курс доллара поднимался до 118,15 рублей, евро — до 124,75 рублей.

Курс рубля резко упал после объявленной президентом Владимиром Путиным 24 февраля военной операции на Украине. Из-за этого страны Запада ввели жесткие антироссийские санкции, в том числе заморозив активы ЦБ РФ.

Ранее стало известно, что в России ввели комиссию на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов для физических лиц, ее размер составит не меньше 30%.

Финансовый аналитик, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский выразил мнение, что высокий курс доллара и фунта и введенная на их покупку комиссия могут привести к тому, что люди в России переориентируются на приобретение другой валюты. Например, швейцарского франка и юаня.