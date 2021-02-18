Потерю лицензии предрекли более 30 российским банкам

Более 30 российских банков могут остаться без лицензии в 2021 году. Причина такого риска связана с влиянием пандемии на экономику страны и оттоком средств населения.

«Значение индекса на уровне 91% на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (9% расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска», — сказано в индексе здоровья банковского сектора рейтингового агентства «Эксперт РА».

Финансовые организации могут лишиться лицензии из-за оттока денег россиян и не восстановившейся экономики. По словам аналитиков, в 2020 году может произойти консолидация банковского сектора. Это будет связано с уходом недостаточно эффективных банков с рынка. Кроме того, более крупные игроки поглотят небольшие кредитные организации. Также специалисты ожидают добровольного аннулирования лицензий.

Эксперты считают, что индекс здоровья банковского сектора может укрепить свои позиции. Но высоких темпов увеличения ждать не стоит. Это возможно только после восстановления экономической активности. Банки же должны адаптироваться к новой ситуации на рынке.