Вице-мэр Москвы Ефимов: внешний оборот торговли с Чили в 2021 году составил $263,6 млн

Торговые отношения Москвы и Чили по итогам 2021 года увеличились на 10% и превысили 236,6 миллиона долларов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что страны Латинской Америки — это одно из самых перспективных направлений для сотрудничества в области несырьевого неэнергетического экспорта, даже несмотря на большие расстояния.

«Общие экспортные поставки столичной продукции выросли в прошлом году на 17% и превысили 14 миллионов долларов. При этом поставки несырьевого неэнергетического сектора остались на уровне 2020 года», — подчеркнул Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что основным сектором экспорта из российской столицы в латиноамериканскую страну стала продукция промышленного сектора. На нее пришлось 4,3 миллиона долларов, что на 26,7% больше, чем годом ранее.

«В качестве перспективы развития несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Чили можно рассматривать поставки диагностических реагентов, средств для макияжа и ухода за кожей, продуктов неорганической химии, а также пластмассы и изделий из них», — рассказал Овчинский.

Специалисты центра «Моспром» отметили, что также большой потенциал есть у экспорта сельскохозяйственной продукции в Чили, так как размер средней таможенной пошлины в стране один из самых низких в Латинской Америке.

В прошлом году московские аграрии экспортировали в Чили свою продукцию на 670 тысяч долларов, что составило 26,2% от поставок всей сельскохозяйственной продукции России в эту страну. В Москву из Чили привозят рыбу и морепродукты, фрукты и орехи, а также готовые продукты из мяса.

Подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики центр «Моспром» оказывает поддержку столичным промышленным предприятиям и компаниям агропромышленного комплекса в области экспорта. Специалисты изучают целевые рынки для производителей, изучают рисковый профиль, состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта.

Кроме того, компании могут получить индивидуальную аналитику с наиболее эффективной стратегией для выхода на зарубежные рынки. В рамках байерской программы «Моспром» бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогает столичным компаниям с поиском контрагентов, в переговорах с потенциальными иностранными покупателями, а также обеспечивает участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

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