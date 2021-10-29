Средства на эскроу-счетах россиян превысили 2,6 трлн рублей

По итогам сентября средства на эскроу-счетах в российских банках превысили 2,6 триллиона рублей. Как следует из расчетов «Коммерсанта», в результате они достигли 10% от средств населения, которые размещены на рублевых счетах. Однако темпы прироста замедлились.

Темпы прироста, по оценке издания, снизились с 17,1% в начале года до 5,2% в сентябре–октябре. Замедление прироста, отмечали в Центробанке, произошло главным образом за счет роста темпов их раскрываемости — сдачи объектов.

Темпы раскрытия у Сбербанка, ВТБ и банка «Дом.РФ», как следует из их отчетности, к октябрю ускорились. В сентябре ряд крупных объектов получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

В Сбербанке отметили, что количество раскрытых счетов эскроу за три квартала выросло в 5,5 раза, а по сумме — в семь раз. Активный ввод в эксплуатацию объектов недвижимости с середины текущего года также отмечают в Альфа-банке.

В банке «Дом.РФ» отметили, что наблюдается сезонный всплеск по вводу новых объектов, поскольку «застройщики предпочитают вводить большую часть объектов в третьем-четвертом квартале года». На последние четыре месяца года в среднем приходится порядка 50% ввода всех площадей, из них, как оценивает банк, 25–30% в декабре.

Механизм эскроу-счетов стоит применить для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Такая мера поможет развитию ипотеки на такой вид строительства, заявили в Центробанке в сентябре. Сейчас механизм проектного финансирования через счета эскроу работает при многоквартирном строительстве.