В 2021 году до 260 тысяч россиян могут обратиться с заявлением о признании себя банкротами. Это на 65% больше по сравнению год к году. Эксперты также ожидают, что число процедур по реструктуризации долгов вырастет на 10%.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе консалтинговой компании GRM. В 2020 году число заявлений о банкротстве физлиц превысило 15 тысяч, что на 64% больше, чем в 2019 году. Финансовый партнер компании Сергей Новиков связал увеличение с принятием и доверием общества процедуры банкротства и негативными последствиями пандемии коронавируса.

«Начиная с июля 2020 года мы стали фиксировать не менее 15 тысяч поданных заявлений о банкротстве ежемесячно. Апогей наступил в декабре прошедшего года, когда кредиторами было подано 19,4 тысячи подобных заявлений», — добавил Новиков.

По данным Федресурса, в минувшем году обанкротились 119 тысяч человек, что на 72,6% больше, чем в 2019 году. Компании, возможно, из-за частичного моратория, объявляли себя несостоятельными на 20% реже чем за прошлый отчетный период.