Число заемщиков младше 25 лет резко выросло в России

За последний год, особенно в период коронавирусной инфекции, в стране резко выросло число кредитов, выданных россиянам младше 25 лет. Речь идет в основном о заемах в микро-финансовых организациях и о кредитных картах.

Как сообщает газета «Известия», в августе 2020 года доля молодых заемщиков составила 11,8% от общего числа, увеличившись от прошлогоднего показателя на 1%. При этом на 3,4% выросли заемы граждан моложе 25 лет в МФО — до 14,8% и на 2,5% — до 10,6% показатели по кредиткам.

Эксперты пояснили, что сейчас банки осторожно выдают кредиты неизвестным им заемщикам. Молодежь и студенты могут как правило претендовать на небольшие суммы, так как зачастую находятся в начале карьерного пути и не имеют высокой зарплаты.

По словам специалистов, микрофинансовый рынок более лоялен к молодым людям, чем банки. В результате чего их молодая аудитория активно растет.

Вместе с тем эксперты видят в такой тенденции как положительные, так и отрицательные моменты: позитивной стороной является формирование хорошей кредитной истории в случае своевременного погашения заема, однако также есть возможность легко увязнуть в долгах при недисциплинированном подходе к кредиту.