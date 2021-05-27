Раскрыты размеры зарплат осужденных в России. Суммы доходят до 220 тысяч рублей

Сейчас в 11 российских регионах открыты 715 мест для осужденных к принудительным работам. В среднем зарплата таких сотрудников составляет 20-24 тысячи рублей. При этом некоторым удается получать до 220 тысяч рублей. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Бизнес стал все больше интересоваться возможностью нанимать осужденных к принудительным работам. Предприниматели даже готовы организовывать новые места для проживания таких работников. На предприятиях осужденные могут получать в разы больше чем те, кого приговорили к лишению свободы.

«Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тысяч рублей (Белгородская область), 102 тысяч рублей (Новгородская область), 94 тысяч рублей (Приморский край), 80 тысяч рублей (Волгоградская область)», — привела газета «Известия» слова представителя ФСИН.

Но средняя зарплата осужденных составляет порядка 20-24 тысяч рублей. По словам правозащитников и бизнесменов, большие суммы являются исключительными случаями. Во ФСИН подчеркнули, что перспективными отраслями для работы осужденных можно назвать строительство, сельское хозяйство и переработку твердых бытовых отходов.