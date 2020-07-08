Цена золота обновила рекорд 2011 года

Ценовой рекорд на драгоценный металл поставили на нью-йоркской бирже Comex. По данным на 17:28 мск стоимость тройской унции золота выросла на 13,85 доллара и достигла 1807,35 доллара. В ходе торгов цена поднималась до 1809 долларов. Такие цифры цена за золото достигала только 21 сентября 2011 года.

Также растет спрос на серебро, а с ним его цена. Июльский фьючерс на этот металл вырос на 0,45% — до 18,665 доллара за унцию.

Интерес к драгоценным металлам продолжает расти на фоне слухов о второй волне коронавирусной инфекции и новых карантинных ограничениях, которые негативно скажутся на восстановлении экономики. По последним данным, в мире выявили уже 11,3 миллиона зараженных. Лидерство принадлежит США, где 2,9 миллиона инфицированных.