Спрос на кредитки резко вырос среди 20-летних россиян

Молодые люди стали больше интересоваться получением кредитных карт. С начала 2021 года заявки на получение карт подали почти в три раза больше россиян в возрасте 18-20 лет, чем в 2020 году.

В первом полугодии 2021 года заявки на кредитки подало в 2,8 раза больше молодых людей, чем за аналогичный период 2020-го. Речь идет о россиянах в возрасте от 18 до 20 лет, уточнила газета «Известия» со ссылкой на финансовый маркетплейс «Сравни.ру».

Больше всего заявок было оформлено в Москве, Петербурге и Краснодаре. По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, увеличение спроса можно объяснить в том числе и пандемией.

«Во многом динамика роста связана с преподанным молодым людям прошлой весной „уроком“ финграмотности, когда в период карантина им фактически приостановили выдачи займов. Они поняли важность формирования качественной кредитной истории», — отметил эксперт.

Он добавил, что хорошую кредитную историю можно сделать с помощью кредитов на небольшие суммы. Такие заявки банки охотнее одобряют тем, кто имеет низкий или нулевой рейтинг.

Как считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков, рост спроса объясняется агрессивной политикой банков. Реклама кредитов заставляет молодежь думать, что кредитки позволят им легко обрести желаемое здесь и сейчас.