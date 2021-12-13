Задолжавшим россиянам спишут 2 млрд рублей без суда

Процедурой внесудебного банкротства уже воспользовались шесть тысяч россиян. Общий долг составил более двух миллиардов рублей, заявил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

Возможность подать на банкротство у россиян появилась в сентябре 2020 года. С момента введения процедуры свои долги попросили списать шесть тысяч человек, написала газета «Известия». По словам Торосова, суммарный долг перевалил уже за два миллиарда рублей.

Пока от долгов смогли избавиться 3,5 тысячи россиян, у которых списали 1,23 миллиарда рублей. Для списания задолженностей по оставшимся заявления должно пройти полгода. После истечения этого срока все суммы также будут списаны.

«По итогам ноября доля запущенных процедур от общего количества обратившихся в МФЦ увеличилась до 54%», — отметил замглавы Минэкономразвития.

Как уточнил руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин, в 2020 году значение находилось на отметке 30%. Он пояснил, что причиной повышения стало уменьшения количества отказов. В среднем в завершенных процедурах сумма долга составляет 351,4 тысячи рублей.