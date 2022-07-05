Нефтегазовые доходы России в июне оказались выше ожиданий почти на 140 миллиардов рублей

Нефтегазовые доходы России в июне превысили ожидаемую сумму на 138,9 миллиарда рублей в связи с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем. Об этом сообщило Министерство финансов.

Ведомство отметило, что сверхдоходы обусловлены переходящими авансовыми платежами за предшествующий месяц по вывозной таможенной пошлине на газ.

Также Минфин ожидает в июле превышения ожидаемых доходов за реализацию нефти и газа на 259,1 миллиарда рублей.

Минфин подчеркнул, что полученная прибыль не пойдет на покупку иностранной валюты и золота в связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета.

Ранее французский депутат Европарламента Тьерри Мариани признал, что антироссийские санкции способствуют повышению дохода бюджета РФ.