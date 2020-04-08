Россия готова снизить объемы добычи нефти в рамах ОПЕК+ на 14% относительно показателей первого квартала 2020 года. Это примерно 1,6 миллион баррелей в сутки.

Об этом сообщил ТАСС представитель Минэнерго России.

«Да, мы готовы сократить на 1,6 миллион баррелей в сутки, подтверждаю», — сообщил источник.

В начале марта страны-участницы ОПEK+ не смогли договориться о сокращении добычи нефти. Из-за того, что Саудовская Аравия нарастила объемы добычи и предоставила скидки на сырье — нефтяной рынок начало лихорадить. Цены на нефть стали стремительно падать.

9 апреля состоится встреча стран-участниц ОПЕК+. На ней будут обсуждаться решения по выходу из сложившегося кризиса.

Ранее эксперт рассказал наиболее выгодный для России сценарий по нефти. По его мнению, Россия будет готова рассмотреть вариант с уменьшением добычи до 1,5 миллиона баррелей, если такие же меры примут другие экспортеры.