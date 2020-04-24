За год цены в новостройках выросли на 13,4%, но скоро все изменится

Средняя стоимость российских квартир в новостройках увеличилась на 13,4% по сравнению с прошлым годом. Но из-за пандемии коронавируса цены на первичку могут упасть до 10% процентов. Стоимость вторичного жилья, по мнению экспертов, упадет на 15-20%.

Как сообщают «Известия», в новостройках это будет происходить скорее за счет скидок, а не прямого изменения цен. По мнению эксперта, помимо падения доходов населения, влияние на цену будет оказывать и смещение спроса в пользу новостроек из-за новой ипотечной ставки под 6,5%.

Эксперты отметили, что рынок недвижимости реагирует на изменения спроса не сразу, а с промежутком по времени. По словам председателя совета директоров «Бест-Новострой» Ирины Доброхотовой, некоторые девелоперы уже делают заметные скидки на новостройки.

В то же время специалисты говорят, что пока собственники вторички неохотно идут на уступки, и не готовы делать скидки. Однако, по словам директора федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, на вторичном рынке сейчас «наступил переломный момент».

«Впервые за последние два года цены начали падать. Пока это снижение незначительное — не более 1% средний показатель. Но часть собственников из-за нестабильной ситуации уже приняли новую реальность и готовы делать скидки. В некоторых регионах уже сейчас скидки на трехкомнатные квартиры составляют 25-30%, на одно- и двухкомнатные — 10–15%. И этот тренд будет только нарастать», — рассказал он.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотеки со ставкой 6,5% на весь срок кредита. По задумке президента, льготную ипотеку можно будет получить до 1 ноября.