Банкротства лишили российскую экономику 12 трлн за пять лет

За последние пять лет экономические потери России составили 12 триллионов рублей. На эту сумму списали долги у кредиторов. В Федеральной налоговой службе назвали средства «кровью» экономики.

Замглавы ФНС Константин Чекмышев привел данные на конференции «Институт банкротства в России». Его процитировала газета «Ведомости».

«12 триллионов рублей потеряла экономика за пять лет. Столько было списано долгов, это то, что потеряли кредиторы», — подчеркнул Чекмышев.

Он заметил, что средства планировалась вкладывать в бизнес и они должны «были быть „кровью“ экономики». Теперь деньги «заморожены институтом банкротства».

Ситуация, по словам главы ФНС, становится только хуже. Только за 2020 год списано 3,4 триллиона рублей долгов. Доля затянувшихся банкротств за последний год выросла вдвое — до 63%.

Реформа института банкротства, заметил Чекмышев, должна стать для него своеобразным лекарством.